L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Inizialmente Kean non mi convinceva, invece sono felice di essermi sbagliato. Oggi la Fiorentina ha un grande attaccante, ma la sua riserva è una e si chiama Kouame. Io non sono deluso da lui, in campo fa semplicemente il massimo che può fare. Piuttosto ho dei dubbi su Beltran, che è stato preso come attaccante e invece non fa mai gol, anzi non tira neanche in porta".

“La Fiorentina è una macchina che non va toccata”

Poi sul mercato ha aggiunto: “Con 31 punti e una partita da recuperare non si può parlare di mercato. Voi la portereste dal meccanico una macchina che va benissimo? Se va via qualcuno è logico che deve arrivare qualcun altro, ma per adesso la Fiorentina non ha bisogno di innesti se non di un sostituto di Bove”.