Caressa: "De Gea, Kean e Palladino sono state scelte geniali. Il metodo Pradè sta facendo le fortune della Fiorentina"

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato sul proprio canale YouTube del ds della Fiorentina Daniele Pradè: “Gli faccio i complimenti. Daniele è un ottimo direttore sportivo che ha messo insieme un modo di lavorare moderno e uno un po' più antico, nel senso positivo del termine, cioè quello di andare a cogliere delle occasioni, fidarsi della propria conoscenza del calcio e fare delle scommesse".

“De Gea non poteva aver dimenticato come si para”

Poi ha aggiunto: “De Gea era stato quasi dimenticato, ma un campione come lui non poteva aver disimparato a parare. Non aveva neanche perso la condizione, perché nell'ultimo anno e mezzo si è allenato tantissimo. Inoltre è un giocatore d'esperienza, un campione che nelle coppe europee e in un gruppo giovane come quello viola fa la differenza”.

“Scelte di mercato geniali, a partire da Palladino”

“De Gea e Kean - ha aggiunto Caressa - sono state due scelte geniali, due scommesse calcolate che finora si sono rivelate vincenti. Mettere insieme la conoscenza, la tradizione e l'innovazione, secondo me è la tattica vincente. Complimenti quindi a Daniele Pradè, anche per la scelta di Palladino: un allenatore diverso da Italiano, ma che si sta costruendo e che ha voglia di fare. Tutte scelte giuste che stanno contribuendo al rendimento della Fiorentina, una squadra che ha una struttura solida soprattutto in prospettiva”.