Due assenti alla rifinitura della Fiorentina. Un minuto di raccoglimento della squadra per la tragedia all'Eni di Calenzano FOTO FN

Un muinuto di silenzio per i morti all'Eni di Calenzano. Così è cominciato per la Fiorentina l'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani in Conference League contro il Lask.

Assenti a questa seduta il difensore Pongracic e l'esterno sinistro Biraghi che, presumibilmente, saranno dunque esclusi dalla lista dei convocati.

Presenti anche alcuni giovani della Primavera: Rubino, Baroncelli e Harder. Quest'ultimo aggregato perché comunque i viola sono in difficoltà numerica a centrocampo.