FOTO: Ecco la Groupama Arena. L'impianto piccolo e moderno che ospiterà l'ultima partita del girone di Conference della Fiorentina

La Fiorentina stasera giocherà l'ultima partita del gruppo F di Conference League sul campo del Ferencvaros.

Impianto piccolo e moderno

La squadra ungherese ha come stadio di casa il Ferencváros Stadion, noto come Groupama Arena per motivi di sponsorizzazione. Impianto piccolo ma moderno, ha una capienza di 23.700 spettatori, tutti a sedere e tutti coperti ovviamente.

Costruito in poco più di un anno

La costruzione dello stadio è cominciata il 27 marzo 2013 e nel mese di aprile 2014 è stata ultimata. Il 10 agosto 2014, il Ferencváros ha giocato la partita inaugurale: un'amichevole dal respiro internazionale contro il Chelsea.