Sandro Sabatini: "Fiorentina sadica, nessuna giustificazione per una partita così. I giocatori sembravano obbligati"

Sul momento della Fiorentina è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini a Radio Bruno Toscana: “Non so spiegarmi come la squadra abbia potuto offrire una prestazione del genere. La Fiorentina è sull'orlo del precipizio eppure i giocatori sono andati in campo come se fossero stati obbligati. Nessuna giustificazione per una partita simile, sembra essere un gusto sadico”.

“Fiorentina molto spenta. Se Rugani è l'emblema…”

“Ieri si è vista una squadra molto spenta, era da tempo che non la vedevo così male e senza nulla. Rugani è diventato l'emblema del 3-5-2 adottato per ieri… Basta per capire che, tolto lo sfizio di provarlo, è meglio lasciarlo da parte”.

“Vanoli? Dichiarazioni infelici, non è un bel messaggio”

Su Vanoli: “Ho rispetto dei professionisti ed è un tema molto complicato sul quale pronunciarsi. Sulla preparazione di Pioli, infatti, non mi pronuncio. Sarebbe sicuramente stato più opportuno non tornare a tre e confermare il classico 4-3-3, c'era stato un netto miglioramento che era da perseguire. In più non è felicissima la dichiarazione sulle responsabilità dei giocatori. Tra le righe non manda un bel messaggio”.