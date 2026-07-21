Nella giornata di oggi si è tenuta ad Acquapartita la conferenza stampa di presentazione di Maat Daniel Caprini come nuovo attaccante del Cesena. Il classe 2006 arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto in favore del Cavalluccio ed eventuale controriscatto esercitabile dai viola.

Sull'esperienza in viola

"L'esperienza in Primavera è stata sicuramente positiva, abbiamo vinto una Coppa Italia (contro il Torino nella stagione 2023-2024, ndr). Ho giocato tanto, quindi sicuramente mi è rimasto un buon ricordo. L'esordio in Serie A? Bellissimo, quella sera tra l’altro abbiamo vinto molto bene quella partita (3-0 contro l’Inter, ndr). Sono entrato ed è una traccia indelebile che mi porto dietro, un sogno che si avvera però, come avevo poi detto nell’intervista dopo la partita, per me quello è solo un punto di partenza”.

Il suo futuro

“Quando una squadra come il Cesena ti cerca e crede in te ci metti poco a decidere. Ho poi parlato con il direttore Mancini e con il mister e subito mi hanno fatto una buonissima impressione, quindi è venuto tutto molto naturale. Nazionale? Sono molto ambizioso, quindi se dovesse succedere con il Cesena sarebbe sicuramente il top, poi chiaramente lo vedremo col tempo. Tornare a vestire la maglia della Nazionale, in particolare poi esordire con quella maggiore, più che un sogno è un obiettivo”.