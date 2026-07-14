UFFICIALE - Caprini scavalca gli Appennini e approda al Cesena. Ma la Fiorentina mantiene il controllo del giocatore
Arriva l'ufficialità del passaggio dell'attaccante classe 2006 Maat Daniel Caprini al Cesena. Lo comunica la Fiorentina attraverso una nota ufficiale sul proprio sito.
La nota ufficiale
“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Maat Daniel Caprini al Cesena F.C.”
L'operazione
La Fiorentina si garantisce quindi il controriscatto per il suo attaccante, così da non perderne totalmente il controllo in caso di riscatto da parte della società romagnola.
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