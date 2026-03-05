Prestiti viola: Rubino ha sempre più spazio, si rivede Caprini. Martinelli torna in campo e…
Turno infrasettimanale di Serie B, che ha visto coinvolti numerosi calciatori della Fiorentina in prestito nel campionato cadetto. Dopo lo stop per un problema muscolare, il classe 2006 viola Tommaso Martinelli è tornato a difendere i pali della Sampdoria nell’ostica trasferta contro la Juve Stabia. Un paio di buoni interventi nel primo tempo, incolpevole sul gol subito dai blucerchiati, che strappano un punto in Campania.
Pari spettacolo per la Carrarese
Ancora titolare Tommaso Rubino tra le fila della Carrarese: sono 8 le gare dal primo minuto nelle ultime 9 per l’attaccante 2006 scuola Fiorentina, che gioca 70’ prima di far spazio all’altro prestito viola, Distefano. La Carrarese pareggia 3-3 contro il Catanzaro, in una gara molto spettacolare. Torna da titolare Maat Daniel Caprini, che non giocava da dicembre per infortunio. Il classe 2006 gioca quasi 80’ nella sconfitta del Mantova a Palermo.
Lucchesi vince ancora
Non si ferma la corsa del Monza, che rimane primo a braccetto col Venezia: gioca ancora titolare Lorenzo Lucchesi, che sta guadagnando spazio dopo un po’ di panchine. Il mancino classe 2003, calciatore nativo di Firenze, gioca tutta la gara nel successo dei brianzoli in casa del Cesena, per 3-1.