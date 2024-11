Arriva l'ufficialità dell'esonero di Gilardino e sui social lo saluta anche Gudmundsson - FOTO

Adesso è ufficiale: Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Genoa. La notizia che ha spiazzato tutti nel primo pomeriggio aspettava solo l'annuncio ufficiale, arrivato da poco: “Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera” si legge sul sito del Grifone.

Tra i giocatori che lo hanno salutato, anche l'ex Genoa e ora alla Fiorentina Albert Gudmundsson, che nelle stories su Instagram ha pubblicato questa foto con il suo ex allenatore.