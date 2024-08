Il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno toccando vari temi di casa viola, tra campo e mercat.

"Buffo questo campionato col mercato che nessuno vuole ma tutti fanno e seguono, essendo queste le regole. Gudmundsson mi auguro recuperi il prima possibile, è un giocatore importante per la Fiorentina. C'è da iniziare a costruire la squadra, fino fatta per tre/quarti. La difesa è quella più ‘fatta’, anche se manca una riserva a Kean, che potrebbe essere Kouame ma non è esattamente un centravanti. Lo stesso Kean ha fatto le cose migliori più largo al PSG, ma può crescere e imparare ancora molto, gli serve essere assistito, non solo con i cross degli esterni. Gudmundsson trova l'assist, ha piedi eccellenti, Colpani lo stesso".

‘Mancano un difensore ed un centrocampista’

"La vicenda Gonzalez si risolverà entro la fine del mercato, ci auguriamo che Gudmundsson non lo faccia rimpiangere. Ad Atene è sparito? Come buona parte della squadra. Ci sono vari incastri che determineranno se Gonzalez andrà alla Juventus o all'Atalanta, la situazione è complicata. Non penso proprio che resti e non ci credo…Colpani andrebbe in panchina nonostante l'investimento viola? Manca un difensore alla Fiorentina, numericamente e qualitativamente, i dirigenti viola lo sanno. A Parma si è lanciato Comuzzo, Pongracic è già squalificato, Biraghi dovrà crescere come centrale di sinistra. Quarta deve trovare il suo equilibrio, è un giocatore ‘meravigliosamente pazzo’, con una vocazione offensiva che crea scomiglio, ma sul piano difensivo a volte è ingenuo. Quindi serve poi un centrocampista, c'è la questione Amrabat ancora aperta; la coppia con Mandragora è troppo simile, manca chi sappia cambiare campo e dare qualità".

‘Amrabat era stato quasi dimenticato. Palladino più furbo di Italiano’

“La questione Amrabat è quasi filosofica, aveva fatto di tutto per andare via ed era stato quasi dimenticato. Forse l'Inghilterra gli ha fatto pensare di meritare la Premier, ma se lo United non l'ha confermato…Palladino è stato un po' più furbo di Italiano sul mercato, che ha accettato tutto, pure che sia stata messa in giro la voce che Torreira fosse andato via per un litigio con lui. Palladino è aziendalista, ma sa che non deve fare la figura del rompiscatole, sta mostrando intelligenza notevole nelle relazioni e nelle comunicazioni. Sa che Amrabat potrebbe restare, non c'è il mondo che lo chiede e non credo sia così affascinato dal Fenerbahce, e quindi il tecnico viola lo sta motivando e cercando di responsabilizzarlo”.