Quel brutto dejavu passato per un attimo nella testa dei giocatori. Le condizioni di Piccoli dopo lo spavento contro il Parma

Roberto Piccoli, nel pieno recupero della sfida contro il Parma, ha fatto preoccupare tutto il Tardini. Dopo un impatto violento all'altezza del torace, l'attaccante viola si è infatti accasciato a terra.

Le condizioni di Piccoli

Alcuni attimi di panico fra i compagni e gli avversari, ben testimoniato dalla corsa di Viti col defribilatore in mano. Momenti purtroppo già vissuti dai molti giocatori della Fiorentina che vestivano la maglia viola nella scorsa stagione, quando Bove fu colpito da un infarto nel mezzo del match contro l'Inter. Per Piccoli per fortuna si è trattato solo di una botta e di un grosso spavento: il classe 2001 ha subito una forte botta al torace ma già nel post gara le sue condizioni non preoccupavano.

Il ritorno di Gosens

Nel finale di gara si è rivisto anche Gosens, rientrato in campo a quasi due mesi dall'ultima volta: il tedesco ha recuperato dall'infortunio (lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra) accusato il 29 ottobre scorso contro l'Inter. La sua assenza, assieme a quella di Lamptey, ha condizionato e non poco le scelte di Vanoli. Un giocatore con la sua esperienza e qualità sarà fondamentale nella corsa salvezza della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.