Marani: "Contento per il ritorno di Pioli alla Fiorentina. Stefano è un amico e per lui Firenze è come una seconda casa"

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani, presente a Firenze per la presentazione ufficiale del pallone firmato Decatholn per la prossima stagione, ha parlato ai media presenti tra cui anche Fiorentinanews.com. Queste le sue parole sulla squadra viola:

“Sono contento per il ritorno a Firenze di Pioli, perché è un amico che è tanto legato a quella che è la sua seconda città. Per la seconda squadra della Fiorentina non abbiamo avuto nessun contatto, ma le società devono passare attraverso la federazione, non attraverso la lega”.