C'è probabilmente un cambio di volto nel futuro a breve della Fiorentina, lo ipotizza La Nazione che tra le contromosse studiate da Palladino cita il 4-3-2-1, il cosiddetto albero di Natale, al quale il tecnico viola starebbe lavorando. Inevitabile però qualche ritocco, soprattutto a centrocampo, e l'allenatore in tal senso si aspetta novità nei primi dieci giorni del mercato. Subito un centrocampista quindi, la priorità dopo i problemi di Bove.

Un giocatore duttile che offra qualità e quantità, la specialità insomma di Jacopo Fazzini e Morten Frendrup. Per entrambi richieste alte, sui 20 milioni addirittura per il genoano, un po' più basse di partenza per l'empolese. Ma lì la Fiorentina ha idea di voler fare un investimento serio.