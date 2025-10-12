Perno imprescindibile della Fiorentina Primavera, presenza inamovibile nelle rotazioni di Galloppa con prestazioni che gli sono valse anche la convocazione, e l'esordio, con la prima squadra. Ora, alla seconda sosta, si tirano le primissime somme e quelle di Harder non sono niente male.

Il bottino raccolto

In prestito al Padova, neopromosso in Serie B, Harder sta già lottando per un posto da titolare nella squadra veneta, occupando un posto nel centrocampo a 3 di mister Andreoletti. E si è già tolto lo sfizio del gol, alla quarta giornata, contro l'Entella.

Un centrocampo folto

Anche l'anno scorso la Fiorentina ha prestato in Serie B un suo regista, ossia Amatucci, ma non l'ha riconfermato all'inizio di questa stagione rispedendolo in prestito, stavolta in Spagna. L'anno prossimo, però, rientreranno entrambi alla base: se per Amatucci è auspicabile un graduale inserimento nelle rotazioni viola, sarà questa la stagione decisiva per testare le qualità anche di Harder.