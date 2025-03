A Radio Serie A ha parlato il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa: “Il Viola Park è incredibile, ci dà tutto per lavorare con qualità. Noi allenatori e tutti i ragazzi siamo fortunati ad avere delle risorse del genere, inoltre la Fiorentina mette a disposizione di ogni squadra uno staff di altissimo livello. Il mondo dei giovani è incredibile, ti riempi e ti svuota continuamente e devi essere bravo a rimanerci dentro. I ragazzi li puoi modellare, puoi ancora aiutarli a crescere sia sul piano tecnico sia sul piano mentale e comportamentale. Le difficoltà sono legate ovviamente alla giovane età, bisogna essere bravi a gestire l’umore dei ragazzi ed è difficile ma anche stimolante per me come allenatore”.

Poi Galloppa ha aggiunto: “Io e il mio staff curiamo i ragazzi prima di tutto dal punto di vista personale, cerchiamo di stare loro vicino e di avere un rapporto costante e diretto. Non siamo i loro genitori, ma siamo comunque allenatori ed educatori che devono aiutarli a crescere. Quando qualcuno sale in prima squadra può venire naturale di sentirsi arrivati e poi, quando torni in Primavera, sentire il peso della responsabilità. In tal senso parlo sempre coi ragazzi e cerco di gestirli da questo punto di vista. Quest'anno già tre ragazzi della Primavera hanno esordito ed è davvero una grande soddisfazione".