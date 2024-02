De la Fuente: "La forza della Fiorentina Femminile è la squadra stessa. Meritiamo di essere tra le migliori quattro d'Italia"

L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De la Fuente ha parlato ai canali viola per commentare la vittoria e il passaggio del turno della sua squadra alle semifinali di Coppa Italia dopo il successo contro l'Inter. Queste le sue parole:

“Sono soddisfattissimo di questa squadra, per l'ennesima volta penso che devo fare i complimenti a queste ragazze perché vanno avanti oltre le difficoltà, mettono in campo il cuore. Avevo chiesto loro di essere squadra, è importante essere passati. Io dico che la forza di questa squadra è la squadra stessa, l'ho detto alle ragazze. Alla fine erano esauste, ma il gol ai supplementari dopo essere andate sotto vuol dire cuore. Meritiamo di essere tra le prime quattro squadre d'Italia. Il rigore segnato da Bellucci è stato il regalo perfetto per il mio compleanno”.