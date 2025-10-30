Corriere Fiorentino: L'unico argine all'assedio
Due pagine sul Corriere Fiorentino dedicate alla sconfitta della Fiorentina contro l'Inter.
Pagina 8
In apertura: “Crollo viola, la scossa dov’è?”. Sottotitolo: “A San Siro la Fiorentina regge solo un tempo, poi l’Inter dilaga Lecce e Genoa sfide decisive per il futuro viola e quello di Pioli”. In taglio medio: “De Gea non basta,le paratone dello spagnolo unico argine all’assedio”. Sottotitolo: “Cinque interventi super del portiere, che alla fine però si deve arrendere”. Di spalla invece il commento: "Una cura senza alcun effetto"
Pagina 9
Qui ci sono le pagelle con: “Dodo generoso, Fagioli va a vuoto”.
