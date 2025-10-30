​​

Corriere Fiorentino: L'unico argine all'assedio

Redazione /
Corriere Fiorentino

Due pagine sul Corriere Fiorentino dedicate alla sconfitta della Fiorentina contro l'Inter

Pagina 8

In apertura: “Crollo viola, la scossa dov’è?”. Sottotitolo: “A San Siro la Fiorentina regge solo un tempo, poi l’Inter dilaga Lecce e Genoa sfide decisive per il futuro viola e quello di Pioli”. In taglio medio: “De Gea non basta,le paratone dello spagnolo unico argine all’assedio”. Sottotitolo: “Cinque interventi super del portiere, che alla fine però si deve arrendere”. Di spalla invece il commento: "Una cura senza alcun effetto" 

Pagina 9

Qui ci sono le pagelle con: “Dodo generoso, Fagioli va a vuoto”.

