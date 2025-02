Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, intervenuto su Lady Radio, ha posto l'accento su una carenza che la Fiorentina, a suo avviso, ha.

Dopo Barone nulla

“Manca una figura centrale nella società - ha detto - Barone aveva un carattere che non piaceva a tanti, ma era la Fiorentina. Adesso chi è e dov'è la Fiorentina? Pradè è un direttore sportivo e un dipendente che ha fatto due buoni mercati e lavora specificatamente su questo”.

“Dovrebbe esserci Commisso ma…”

E poi: “L'anima ora dovrebbe essere Commisso, ma sono mesi che non si vede, anche perché non è così facile per una persona della sua età prendere un aereo e venire spesso in Italia. E' un club che avrebbe bisogno di un riferimento preciso ma non ce l'ha. Ci vogliono prese di posizioni forti e dure, ma chi le può prendere? Quando le cose vanno male ci devi essere. Palladino ha bisogno di confrontarsi, ma non perché è scarso, ma perché fa l'allenatore da due anni”.