M. Sabatini: “La trave nel cantiere del Franchi? Ce n'erano già, una spettacolarizzazione per i grandi ritardi accumulati”

Il consigliere di Lista Civica Eike Schmidt, Massimo Sabatini, si è espresso sugli ultimi sviluppi relativi al restyling dello stadio Artemio Franchi, casa della Fiorentina.

‘Comprensibile si spettacolarizzi la posa della trova perché…’

“Si sta spettacolarizzando la posa di una trave nel cantiere dello Stadio Franchi in curva Fiesole, ma è comprensibile visti i grandi ritardi patiti finora e ammessi solo quando erano divenuti insopportabili. Le travi comunque c’erano già, e quel che sta accadendo è l’aggiunta (il pezzo finale in alto) della parte che sovrasta le vecchie curve. Una porzione importante che si differenzia dal resto per non avere il sostegno perpendicolare a terra”.

‘Ci auguriamo non ci siano ulteriori ritardi’

“Che i lavori procedano seguendo il nuovo cronoprogramma è comunque buona cosa e ci auguriamo tutti che non vi siano più ulteriori ritardi. Proseguiremo il monitoraggio come appena fatto lunedì scorso per la Torre di Maratona, tuttora ingabbiata nei ponteggi”.