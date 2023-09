Un ampio ventaglio di scelte in mediana per Italiano

Il matrimonio tra Amrabat i Red Devils, dopo un lungo tira e molla, dunque alla fine si è fatto. Formula: prestito oneroso di 10 milioni con diritto di riscatto a 20 più 5 di bonus. Soddisfatti in tre: il centrocampista che voleva solo il Barcellona o il Manchester (ha rifiutato il Fulham), le big che lo volevano fin da gennaio scorso dopo il grande Mondiale. Lo United che diluisce la spesa (alla fine lo prenderà visto che ha già sborsato 10 milioni, a meno di un flop del giocatore). E la Fiorentina, che non ha mollato sul prezzo e l’anno prossimo si troverà i 30 milioni che voleva e magari anche il bonus in più.

Non solo, con questo addio la Fiorentina ha potuto andare deciso su uno dei primi amori: Maxime Lopez è il centrocampista ideale per Vincenzo Italiano, visto che tutti i suoi centrocampisti, incluso il Bonaventura avanzato, non brillano per rapidità. Il francese ex Sassuolo, con le sue caratteristiche può velocizzare le fitte trame viola. Difficile che possa giocare a fianco di Arthur, ma adesso il tecnico ha a sua disposizione molte varianti per il centrocampo. Lopez arriva in prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto a 9. Ingaggio di 1,5 milioni netti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.