La Nazione: Una scelta controcorrente

Tra esordio contro il Cagliari, mercato e le ultime sul mondo Fiorentina. Ecco i titoli dell'edizione di questa mattina del QS de La Nazione.

Prima pagina

In prima pagina del QS si legge: “Salpa ancora Fiorentina”.

Pagina 2 e 3

All'interno, a pagina 2 si legge: “A Cagliari l'esordio più insidioso. Una dura (ri)prova di personalità. Kean vuole subito farsi perdonare”. E a pagina 3: “Tutta l'emozione di Pioli, tra ambizione e certezze. E il suo piano è chiaro”. E sotto: “Commisso, 300 gare da presidente”. Infine a lato: “La giornata diversa di Piccoli. Presa la giovane punta Jallow”.

Pagina 4

E a pagina 4: “Turnover sconosciuto. Una scelta controcorrente. Confermati gli 11 di coppia”.