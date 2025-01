Sfuma definitivamente un obiettivo per la fascia: Coulibaly ha scelto la Premier League. Ma Kayode resta in ottica Parma?

Era stato lanciato come nome per la fascia destra, anche se può giocare pure a sinistra. Ma Woyo Coulibaly non sbarcherà alla Fiorentina. La notizia era già nell'aria da qualche giorno, adesso anche la conferma dell'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

Sfumato definitivamente un nome per la difesa

“Il Leicester City - si legge in un suo post su X - ha ingaggiato Woyo Coulibaly come nuovo terzino dal Parma: i documenti sono stati completati". Nelle casse degli emiliani viene versata una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro.

Ma Kayode resta sul mercato

Ricordiamo che la società parmigiana aveva seguito il profilo di Michael Kayode, facendo pensare a un possibile scambio alla pari. Tuttavia, non è detto che il Parma ci provi lo stesso per un prestito per il laterale destro della Fiorentina, alla ricerca di un'altra squadra dove trovare maggior spazio.