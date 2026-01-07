L'ex portiere della Lazio, oggi commentatore sportivo, Nando Orsi ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della sfida di stasera tra i biancocelesti e la Fiorentina: “Per motivi diversi, le due squadre stanno attraversando un momento difficile. Mi aspetto una partita ad alta tensione, dato che nessuna delle due può permettersi di perdere. Spesso Sarri ha dichiarato di non sentire sua questa squadra a causa del mancato mercato, ma non avrei mai immaginato che questa gara potesse essere già decisiva. A inizio stagione molti pensavano a Lazio-Fiorentina come contro per l'Europa, invece i viola sono per distacco la delusione del campionato. La strada per la salvezza è ancora lunga".

“Serviva una figura come Paratici”

Poi su Paratici: “Serviva una figura di spessore che facesse da raccordo tra società e allenatore, e lui è l'uomo giusto. La squadra c'è a livello tecnico, ma finora è mancata sul piano psicologico. Kean e De Gea sono stati decisivi con la Cremonese, ma anche lì il problema è che la piazza s'era abituata troppo bene. Martinelli? Un campionato duro come la Serie B, e una piazza esigente come quella della Sampdoria, gli serviranno molto".