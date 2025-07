Due acquisti e una Fiorentina pronta al 90%. Commisso spinge per Kean e se il centravanti rimanesse...

Bernabé, Esposito e poi, forse, un centrocampista in più. Qualche addio, ma anche la permanenza di Dodô, di Gudmundsson e Kean. Sognare non costa nulla, fosse così ci troveremmo davvero davanti ad una Fiorentina bella, forte, divertente, giovane e tanto italiana. Fazzini, forse sottovalutato da qualcuno, può diventare un grande colpo.

La vera novità

Certo, ancora è presto per dirlo, e sicuramente qualche uscita ci sarà. Magari indolore, come quella di Beltran. Anche Comuzzo può diventare un uomo mercato, ma la vera novità è che Pioli ad inizio ritiro avrà una squadra pronta al 90%. Entro la prossima settimana altri due colpi per cominciare nel miglior modo possibile una nuova avventura, alla ricerca di un piazzamento europeo importante e di un trofeo che manca ormai da troppo tempo a Firenze.

Commisso spinge per Kean

Coppa Italia o Conference, non fa differenza. L’obiettivo è alzare nuovamente una coppa. Commisso, che ha dato tre milioni netti a De Gea, sembra aver voglia di spingere sull’acceleratore offrendo un super rinnovo anche a Kean. Operazione che potrebbe aprire ad un'opera di convincimento anche Dodô che, negli ultimi giorni, sembra aver fatto qualche passo indietro dopo il muro contro muro del recente passato.

E se il centravanti rimanesse…

Il disegno insomma c’è. Adesso non rimane che portarlo in fondo, sperando che da qui al 15 luglio, nessuno si faccia nuovamente avanti in modo serio per Kean. Inutile nasconderlo, tanto del futuro passa dalla sua permanenza. A cascata, se rimanesse viola, anche tanti altri potrebbero optare per la stessa scelta. Pioli continua ad essere ottimista e noi con lui.