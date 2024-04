La Dieci Giorni della Fiorentina: obiettivo, non lasciare indietro nessun fronte. Anche il campionato può dire la sua

Dieci giorni i tempi decisivi per capire il destino della Fiorentina di questa stagione. Tre fronti ancora aperti possono regalare due finali, con il campionato che può dire qualcosina fino in fondo. Così riassume La Repubblica, edizione Firenze.

Domani arriva la rivelazione Gilardino

Domani al Franchi contro Gilardino è un’occasione ghiotta: ripartire in campionato dopo due sconfitte di fila (Milan e Juventus) con il quinto posto che può ancora essere raggiunto, almeno sulla carta. E il calendario adesso può sorridere, visto che dopo i liguri ci sarà la trasferta in casa della Salernitana, con in mezzo il ritorno contro il Viktoria Plzen che vale una semifinale europea.

La Dieci Giorni si concluderà a Bergamo

Infine, l’altra gara cruciale: il ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, dove si riparte dall’1-0 di Mandragora, mercoledì 24 aprile. Dieci giorni da oggi, senza la possibilità di “scegliere”: dare il massimo in ogni partita e in ogni competizione. Poi sarà il tempo delle valutazioni.