Contratti in scadenza, la Fiorentina ne conta ben sette. La quasi certezza su Arthur, la decisione per Belotti e l'inevitabile fine con Castrovilli

La Nazione analizza la situazione in casa Fiorentina per quanto riguarda i contratti dei giocatori in scadenza. Il club di Rocco Commisso dovrà decidere se riscattare - per 20 milioni di euro - o rispedire alla Juventus Arthur. Nonostante il procuratore del centrocampista, Pastorello, abbia affermato a più riprese la non volontà da parte della società italoamericana.

Per cifre più basse, ma a condizioni identiche, c'è poi la situazione legata a Maxime Lopez, il cui riscatto (fissato per una cifra intorno agli otto milioni) potrebbe anche dipendere dalla permanenza in Serie A del Sassuolo.

E Belotti?

Più delicato invece il caso di Belotti, in prestito secco dalla Roma. Da una parte, la Fiorentina è tentata di acquistare il centravanti, dall'altra non vuole investire una cifra importante in un ruolo in cui ci sono già Beltran e Nzola (nonostante l'angolano molto probabilmente verrà messo sul mercato).

Capitolo (futuri) svincolati

L'esperienza di Gaetano Castrovilli a Firenze è - purtroppo - arrivata al capolinea. Il discorso sul rinnovo non è mai stato approfondito dopo il mancato trasferimento in Inghilterra e il centrocampista da luglio potrà accasarsi a zero in un altra squadra.

Per Duncan, inoltre, si potrebbe affrontare la questione rinnovo con la prospettiva di tenere il giocatore oppure cederlo senza perderlo a costo zero. E poi c'è Bonaventura: esiste una clausola che può scattare e portare la scadenza al 2025, ma c'è da considerare anche la volontà del calciatore espressa a gennaio (con quei discorsi sulla Juventus…).

Infine Kouame nel cui contratto si trova una clausola di rinnovo che innalzerebbe anche il suo ingaggio. Valutazioni in corso per l'ivoriano, che gradirebbe rimanere a Firenze per giocarsi le sue carte.