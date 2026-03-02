Il procuratore e intermediario di mercato Eugenio Ascari ha parlato a News.Superscommesse.it, concentrandosi sul momento della Fiorentina, reduce dalla qualificazione agli ottavi di Conference League e alle prese con la lotta salvezza in campionato.

‘Bisogna mantenere concentrazione in campionato’

"La Fiorentina ha una rosa abbastanza larga e può arrivare fino in fondo in Conference League. Deve rimanere, invece, più concentrata in campionato perché è ancora terzultima, seppur in coabitazione, nonostante sia tornata pienamente in corsa per la salvezza, rispetto alla situazione di un mese fa. Basti pensare che, dopo aver dominato il primo tempo nell’ultima partita disputata, negli ultimi 10 minuti ha rischiato anche contro un Pisa inesistente".

‘Una tra Cremonese e Lecce retrocederà’

“Genoa, Torino, Fiorentina, Cremonese e Lecce si giocheranno l’ultimo posto per la Serie B (con le prime due con un vantaggio minimo attualmente di 3 punti in classifica). Verrebbe da dire che a scendere sarà una tra Cremonese e Lecce perché più deboli come organico, i salentini in particolare. La Cremonese, invece, si è resa protagonista di un tracollo. Segna molto poco, subisce abbastanza. Lecce-Cremonese, lo scontro diretto in programma la prossima giornata marzo, può diventare quindi decisiva per stabilire chi scenderà in Serie B”.