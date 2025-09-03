L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Secondo me non cambia molto rispetto all'anno scorso, i valori sono gli stessi. Milan, Inter, Napoli, Juve e poi la Roma in risalita. Metto queste cinque squadre davanti alla Fiorentina, che secondo me se la potrà giocare con Atalanta, Lazio e Bologna. Poi ovviamente se i nuovi arrivati cominciano a integrarsi e Pioli trova i giusti meccanismi, allora forse si può aspirare anche a qualcosa in più”.

“Avanti con le due punte”

Sull'attacco: “Secondo me è giusto insistere con le tre punte. Piccoli non può essere la riserva di Kean per quanto è stato pagato, e poi questi due devono abituarsi a giocare con Gudmundsson. A proposito, capisco che la gente si aspetti i miracoli dall'islandese ma secondo me a Torino ha fatto molto bene. Non credo che le due punte saranno una soluzione una tantum, penso invece che Pioli le utilizzerà spesso e me le aspetto anche contro il Napoli”.