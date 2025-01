Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Nel calcio esistono la competenza e l'incompetenza. Non puoi dare via Kayode, ma come si fa? Un ragazzo che nasce a Firenze, che ha fatto bene, ceduto con il diritto di riscatto a favore del Brentford. Ma poi Kayode serviva alla Fiorentina, perché Dodò è sicuramente veloce e fascinoso ma non sa crossare. Un'operazione del genere merita un due come voto, è mancanza di fiorentinità e d'affetto, oltre a non essere professionalmente giusto. Gli artifici di questa cessione hanno sbagliato completamente”.

“Colpani non è questo, credo nel suo riscatto”

Poi ha aggiunto: “Non sono preoccupato per il mercato in entrata, secondo me Folorunsho è veramente tanto forte. E aggiungo: Colpani sarà la rivelazione della primavera viola, io continuo a essere sicuro che questa non sia la sua vera versione. La rovesciata da cui è nato il gol di Kean con il Torino uno scarso non la fa, bisognerebbe che Palladino facesse con lui la stessa cura di Sottil”.