Sensazioni negative su Kean: persiste il problema alla caviglia, in forte dubbio la sua presenza domani

Anche dal campo arrivano notizie negative per quanto riguarda la Fiorentina: preoccupa la situazione di Moise Kean che, secondo Tuttomercatoweb, rischia seriamente di saltare la trasferta di domani contro il Bologna.

Il punto su Kean

Il problema alla caviglia persiste e l'attaccante viola, con ogni probabilità, non sarà della partita domani. Preallertato Piccoli che prenderà il suo posto, e Braschi che salirà dalla Primavera per ovviare all'assenza del bomber di Vercelli.