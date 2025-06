Ennio Pellegrini, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato durante l'evento commemorativo di Coverciano per le celebrazioni dai 50 anni della Coppa Italia vinta dai viola contro il Milan.

“Che bello rivedersi tutti, non capita spesso di potersi rincontrare e stare assieme. Il ricordo più bello di quella Coppa è legato a Mario Mazzoni, perché per noi è quello che ci ha aperto le strade per arrivare a giocare ad alti livelli. Vincere non è facile, specialmente una Coppa contro il Milan di Rivera, ci fece molto onore”.

“Pioli ha fatto molto bene a Firenze, è amato dai tifosi, molte volte si sceglie per motivi futili e invece ci vuole un allenatore che voglia bene alla piazza e che si faccia volere bene, e penso sia la figura giusta. Gli acquisti della Fiorentina? Importante che siano arrivati italiani, anche se i campioni stranieri non sono da meno, sicuramente questi ragazzi non hanno gli ostacoli della lingua, o di essere lontani da casa. Sono contento dell'acquisto di Fazzini e Viti, Firenze ti fa crescere e se giochi qua è una piazza importantissima, ti prende a cuore come un genitore e ti dà una marcia in più, e questo vale sin dai nostri tempi. Firenze è unica in questo”.