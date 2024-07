FOTO - Beltran torna al lavoro in vista delle Olimpiadi con una maglia... nostalgica

Dopo l'ultimo impegno contro il Perù, la nazionale argentina ha avuto un giorno libero per riposarsi in vista delle fasi successive della Copa America dopo aver passato indenne i gironi.

Julian Alvarez ha ritrovato Lucas Beltran, con i due che si sono concessi un po' di relax in vista dei prossimi impegni. I due dovrebbero trovarsi in campo insieme per i giochi olimpici di Parigi, competizione per la quale potrebbero essere entrambi convocati.

Si potrebbe riformare una coppia che il River Plate aveva già visto scendere in campo prima delle rispettive avventure con Manchester City e Fiorentina. Un passato che Beltran non sembra avere scordato, visto che nelle ultime foto postate sui social, il vichingo viola indossa proprio la maglia dei Millonarios.