Sottil sta alla Salernitana come Gattuso sta alla Fiorentina. Ufficiale l'addio del tecnico dopo dieci giorni

Adesso è ufficiale: Andrea Sottil non è più l'allenatore della Salernitana. E' durata appena dieci giorni l'avventura del tecnico sulla panchina granata, con zero partite all'attivo e nemmeno un allenamento.

Il padre dell'attaccante viola Riccardo lascia Salerno, una storia che ricorda l'addio di Gattuso alla Fiorentina qualche anno fa. Questa la nota del club campano:

“L’U.S. Salernitana 1919 e il tecnico Andrea Sottil rendono noto di aver deciso, di comune accordo, di non proseguire il percorso lavorativo intrapreso insieme. La Società ringrazia il tecnico per la disponibilità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".