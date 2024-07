E se la Fiorentina continua a fare affari con la Juventus, il Bologna mette il veto sulla cessione di un suo talento ai bianconeri

L'ennesimo affare tra Fiorentina e Juventus, che sta per portare Moise Kean alla corte di Palladino in viola, ha fatto storcere il naso a diversi a Firenze, visto che negli ultimi anni i contatti tra le due società sulla sponda del mercato sono diventati fittissimi.

Tra acquisti e cessioni, al di là delle dichiarazioni dei dirigenti, la società gigliata e quella juventina sembrano molto affiatate in tema di calciomercato, tutto il contrario di quello che si respira ormai da decenni nelle tifoserie.

E se i viola continuano a trattare, da Bologna arriva la notizia di un vero e proprio accordo tra la società felsinea e il suo talento Calafiori che impedirebbe al giocatore di chiedere la cessione proprio alla Juventus. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come durante l'ultimo summit con il suo entourage, il Bologna avrebbe stipulato un patto con il difensore per non vederlo finire alla Juventus. Insomma, due strategie abbastanza diverse nei confronti dei bianconeri.