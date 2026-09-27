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Pareggio pirotecnico degli Azzurrini di Pasqual contro la Turchia. Un baby viola avvia la rimonta italiana

Redazione /
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Comincia con un pareggio il cammino della Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica. Gli Azzurrini di Manuel Pasqual hanno pareggiato 3-3 contro la Turchia a Medulin, nella prima giornata del Gruppo A dell’Istria Youth Cup in Croazia. 

La partita 

L’Italia sblocca il risultato al 10’ con l’attaccante della Juventus Giuseppe Pipitò. La Turchia, però, reagisce e nel giro di sette minuti ribalta il risultato: al 18’ Eyüp Çetinkaya firma l’1-1, mentre al 25’ Kartal Yiğithan Yılmaz completa il sorpasso. Nella ripresa, al 49’, Esad Muhammed Deniz, centravanti della Juventus, trasforma il calcio di rigore del 3-1. 

La rimonta

Gli Azzurrini non si arrendono e reagiscono immediatamente: al 52’ Lorenzo Bernamonte, centrocampista della Fiorentina, accorcia le distanze, mentre al 58’ Gabriele Borsa, attaccante del Milan, sancisce il definitivo 3-3.

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