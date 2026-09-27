Pareggio pirotecnico degli Azzurrini di Pasqual contro la Turchia. Un baby viola avvia la rimonta italiana
Comincia con un pareggio il cammino della Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica. Gli Azzurrini di Manuel Pasqual hanno pareggiato 3-3 contro la Turchia a Medulin, nella prima giornata del Gruppo A dell’Istria Youth Cup in Croazia.
La partita
L’Italia sblocca il risultato al 10’ con l’attaccante della Juventus Giuseppe Pipitò. La Turchia, però, reagisce e nel giro di sette minuti ribalta il risultato: al 18’ Eyüp Çetinkaya firma l’1-1, mentre al 25’ Kartal Yiğithan Yılmaz completa il sorpasso. Nella ripresa, al 49’, Esad Muhammed Deniz, centravanti della Juventus, trasforma il calcio di rigore del 3-1.
La rimonta
Gli Azzurrini non si arrendono e reagiscono immediatamente: al 52’ Lorenzo Bernamonte, centrocampista della Fiorentina, accorcia le distanze, mentre al 58’ Gabriele Borsa, attaccante del Milan, sancisce il definitivo 3-3.