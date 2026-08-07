UFFICIALE: Conti lascia la Fiorentina a titolo definitivo. Ecco la destinazione
Arriva un altro addio a livello giovanile: anche Gabriele Conti non è più un calciatore della Fiorentina. Il classe 2006 ha chiuso in bellezza con un'ottima stagione in Primavera, vincendo lo Scudetto; rimarrà l'ultimo capitolo con la maglia viola.
Conti lascia la Fiorentina
Conti ha firmato un contratto biennale con il Perugia, che lo accoglie ufficialmente: “AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Conti”.
Ufficiale il passaggio al Perugia
“Il centrocampista, classe 2006, ha messo in mostra le proprie qualità guidando il centrocampo della Fiorentina campione d’Italia Primavera nell’ultima stagione, siglando 11 reti. Con il Perugia ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Benvenuto in biancorosso, Gabriele!”.