Pellegatti: "È bravo, milanista e con entusiasmo, riprenderei Bonaventura al Milan. Magari chiede anche un ingaggio abbordabile"

Intervenuto dal proprio canale YouTube, il giornalista e noto tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha proposto un colpo di mercato a parametro zero. Il Diavolo potrebbe riportare a casa Jack Bonaventura, trequartista che ha giocato in rossonero dal 2014 al 2020. Oggi ha lasciato ufficialmente la Fiorentina. Ecco il pensiero di Pellegatti in merito:

Pellegatti rivorrebbe a San Siro un vero milanista

"Lancio questa mia idea forse un po' romantica e vecchia, ma per completare la rosa io personalmente avrei un'idea su un giocatore italiano, in questo momento libero e milanista. Un pensiero per Bonaventura lo farei, me lo riporterei a casa per completare la rosa. E' bravo, milanista e con entusiasmo, magari chiederebbe anche uno stipendio abbordabile".

Con la maglia della Fiorentina, Bonaventura ha disputato 162 partite con 22 assist e 22 gol. Col Milan invece 184 presenze con 35 reti e 30 assist.