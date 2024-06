Dopo la grave sconfitta di ieri contro la Svizzera, il CT Spalletti è tornato in conferenza stampa a parlare: “La partita di ieri ci butta a zero e da lì bisogna ripartire. Bisogna ringiovanire la rosa e ricreare un gruppo”.

"E' difficile ritrovare un altro Chiellini o un altro Bonucci, ma dando spazio a Calafiori si possono ritrovare giocatori importanti. Dobbiamo fare questo percorso e credere che ci siano delle potenzialità che passano attraverso il gioco e le azioni".

Deluso dai giocatori?

“Sono deluso dalla prestazione di ieri perché non ho visto la rabbia di riconquistare il pallone, di dover duellare con un avversario alla nostra portata e diverso dalla Spagna per qualità. Contro la Spagna questa rabbia c'è stata, con la Svizzera no. L'umore all'interno della Nazionale era quello corretto, fin dall'inizio, e non eravamo tristi. C'era la giusta riflessione sull'importanza del torneo e dell'Europeo. Stava nascendo un gruppo sano e solido: non diciamo bugie, ma la realtà. Ho visto i giocatori tranquilli in quello che dovevamo fare in allenamento e fuori. Tutti legati, molto amici, molto gioiosi con la sala giochi piena tutte le sere a fare tornei di ogni tipo”.

La maglia azzurra è un peso?

"Non lo so, lo proveremo a capire dopo la prestazione di ieri. Ieri pomeriggio ho chiesto chi non se la sentiva di battere il calcio di rigore e qualcuno non ha tirato su il braccio. Bisogna fare il racconto corretto, non per far venir fuori un polverone per non far venir fuori un polverone che non esiste".