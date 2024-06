Corriere Fiorentino: Ora tocca a Palladino, nonostante Lotito...

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, troviamo stamani questo titolo grande: "Saluti e rimpianti". Sottotitolo: "Italiano lascia la Fiorentina con una vittoria: "Tre anni favolosi". Pradè: "Siamo delusi per la finale persa, chiediamo scusa ai tifosi".

Pagina 2

Svolta tecnica per la squadra: “Il cambio della guardia”. Ovvero: “Dopo tre anni da allenatore viola, Italiano in lacrime annuncia l’addio: ”Percorso grandioso, ma se non riesci ad andare oltre è giusto salutare".

Pagina 3

Sul nuovo allenatore: “E ora tocca a Palladino, da Monza al Viola Park (nonostante la Lazio)”. Sottotitolo: “Accordo per due anni a un milione e mezzo. Il tentativo di Lotito”.

Pagina 4

Sulla partita di ieri: “Tre gol e vittoria, ma a Bergamo finisce tra rimpianti e contestazione”. E ancora: “Pradè: delusi per la coppa, ci scusiamo coi tifosi”.