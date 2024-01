L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi affronterà la Fiorentina tra una settimana, ma prima ha un impegno importante a cui pensare, ovvero la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro ha parlato così in conferenza stampa: “Vincere questa coppa sarebbe un bellissimo segnale. In finale è importante arrivarci e, possibilmente, vincere. Segnale per il campionato? Prima viene questa partita. Poi ci sarà la Serie A, che quest'anno è molto avvincente”.

“Ci sta che la Fiorentina…”

Sulla semifinale Napoli-Fiorentina: “La Fiorentina è una delle squadre italiane col possesso più alto. Ci sta che ne abbia concesso poco al Napoli, che però ha cambiato sistema e ha agito benissimo in semifinale. Domani dovrò capire le intenzioni di Mazzarri”.