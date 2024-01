Arriva la conferma del Giudice Sportivo: Italiano sarà privo del suo Capitano nella sfida contro l'Inter

Il Capitano di Italiano assente contro la sua ex squadra

Ve lo avevamo già anticipato, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: Cristiano Biraghi non ci sarà contro l'Inter. La Lega Serie A ha diramato il comunicato con le decisioni prese dal Giudice Sportivo, in seguito alle semifinali di Supercoppa Italiana.

Era in diffida, Supercoppa fatale

Per quanto concerne la Fiorentina, Biraghi era diffidato e, essendo stato ammonito contro il Napoli, salterà la gara contro l'Inter in programma il prossimo 28 gennaio e valida per la 21° giornata di Serie A. “BIRAGHI Cristiano (Fiorentina), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”, si legge nel referto del Giudice Sportivo.