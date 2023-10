Gimenez: "Il paragone con Quarta mi lusinga". E Demichelis esulta

In Argentina viene celebrato in questi giorni il nuovo talento difensivo del River Plate, il giovanissimo Ulises Giménez, 17 anni che si è già messo in mostra con il prestigioso club di Buenos Aires e con la maglia albiceleste nell'Under 17. In molti lo paragonano al difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta.

Gimenez si descrive così

Intanto Gimenez parla di sé in questa maniera: "Sono un forte giocatore dell'uno contro uno, ho velocità e una buona tecnica per giocare. Sono buono nel gioco aereo e mi piace andare in attacco. Dopo un po', ho iniziato a giocare da un marcatore centrale nel River e il paragone con Quarta mi lusinga".

La gioia di Demichelis

Un altro ragazzo a cui dare fiducia: Gimenez si aggiunge a una colonia di giovani terribili come Claudio Echeverri e Franco Mastantuono. Il tutto per la gioia di Martin Demichelis, tecnico del River Plate che così si ritrova tra le mani un ottimo materiale per il futuro.