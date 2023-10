Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha iniziato la stagione come meglio, probabilmente, non avrebbe potuto. In circa due mesi ha riguadagnato la fiducia di Italiano e si è ripreso le chiavi della difesa, tanto da diventare irrinunciabile per la Viola. Ma anche da attrarre interesse da parte di altre squadre.

Come riportato da Elfutbolero.com, alcuni club di Premier League hanno messo gli occhi su Lucas Martinez Quarta in ottica del prossimo mercato invernale. Tra questi, figura soprattutto il West Ham, che ha vinto l'ultima Conference League proprio a discapito della Fiorentina in finale.