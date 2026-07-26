Gli ex calciatori Pepe e Sculli accusati di estorsione e esercizio abusivo. Fra le vittime anche un giovane ex Fiorentina

Gli ex calciatori Simone Pepe e Giuseppe Sculli sono finiti sotto indagine della procura di Roma, che li ha accusati di esercizio abusivo della professione di agente sportivo e tentata estorsione.

L'ex viola

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero gestito la rappresentanza di diversi calciatori pur senza disporre delle autorizzazioni previste dalla normativa. Fra i giocatori seguiti anche l'ex giocatori della Fiorentina Costantino Favasuli.

Tentativo di estorsione

Proprio il giovane del Catanzaro, assieme al calciatore del Frosinone Bettella, è stato vittime anche di un tentativo di estorsione. Favasuli voleva interrompere il proprio rapporto professionale, Pepe e Sculli avrebbero cercato di ottenere ingenti somme di denaro facendo leva su contratti ritenuti contraffatti.