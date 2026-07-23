Questo pomeriggio il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, direttamente dal ritiro estivo degli azzurri a Dimaro, ha partecipato alla prima conferenza stampa della stagione. E i temi trattati sono stati tanti: dagli obiettivi al mercato, dove è stato chiamato anche a rispondere alle voci sull'interessamento sull'ex terzino della Fiorentina, oggi al Catanzaro, Costantino Favasuli.

"I reali obiettivi non cambiano, non si depotenzia tutto. Siamo chiamati a rientrare di un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un po' sforato perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni. La stagione precedente, la prima di Conte, era senza Champions e quindi con ricavi inferiori, il costo del lavoro è aumentato, dobbiamo fare delle scelte, le stiamo facendo e non è semplice perché il mercato in Italia è fermo a parte la Fiorentina che ha fatto buoni investimenti. La qualità della rosa per noi c'è, poi si può migliorare sempre, ma prendere per completare oggi non ha senso. Si devono prendere calciatori per portare eventualmente un valore aggiunto alla squadra e che è gia un valore importante. L'anno scorso è stato complicato, ma siamo tranquilli, faremo delle scelte anche perché siamo in tanti. Il mister sta valutando".

“Zeballos ci interessa, ma servono le condizioni giuste”

Un commento anche sulla trattativa per Zeballos, seguito in passato anche dalla Fiorentina: "Mi piace, ha interrotto un percorso importante per degli infortuni, un giocatore forte, come altri che noi trattiamo negli ultimi 6-8 riesi, fa parte del gioco. Poi, le dinamiche del mercato cambiano e ti possono condizionare. Ci interessa, se ci saranno le condizioni lo faremo, , altrimenti no, se ci aspetteranno lo aspetteremo... lui come tanti altri, poi fa tanto rumore perché è del Boca ed è in scadenza. Noi siamo fermi come vedete, e c'è questa situazione di Buongiorno che un po' di apprensione ce la crea".

“Favasuli è un prospetto interessante che rispetta i nostri parametri”

Ha poi parlato dell'ex viola Costantino Favasuli, da tempo nel mirino degli azzurri: "C'è il tormentone da quando sono arrivato, Pasquale in rosa ha dimostrato che è un calciatore ed un uomo importante per la squadra, sicuramente abbiamo lavorato per una simulazione. Non dimenticate che c'è una lista e bisogna fare scelte, non possiamo permetterci di lasciare giocatori fuori, non possiamo permettercelo e non è corretto pagare un elemento a vuoto. Favasuli è un prospetto interessante, come altri, rispetta i nostri parametri, abbiamo in quella posizione uno dei più importanti per noi e per la nazionale che di solito gioca tante partite e dobbiamo essere attenti nelle decisioni. Non sono sicuro faremo, se lo faremo sarà a fine mercato".

“Piccoli è stato pagato piu di Lucca, ed ha fatto peggio”

Ha risposto anche alle domande su Lorenzo Lucca, anche lui cercato da Fabio Paratici: "Lorenzo tecnicamente per me ha tante cose, calcia con entrambi i piedi, è veloce, è forte di testa, poi sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve migliorare e lo sa. Non è che raccontiamo... lo sappiamo. Lo step deve farlo lui, siamo pronti ad aiutarlo, è un investimento importante; ha fatto 14 gol all'Udinese, era stato preso Piccoli per una cifra poco inferiore che aveva fatto peggio di lui. Abbiamo pagato forse qualcosa in più, ma è un calciatore che in Italia aveva determinato ed era il vice Kean in nazionale, sta a lui dimostrare di valere la , maglia del Napoli. Alcuni a volte vanno accompagnati, non è una macchina che giri la chiave, ad alcuni non va bene come con Hojlund e McTominay, ma sono profili diversi, un 2003 venduto a 75mln di euro due anni fa. Il ragazzo va lasciato tranquillo, poi il mercato è strano e può succedere di tutto, lo sappiamo, ieri non ha fatto una cattiva partita e purtroppo s'è fatto male, starà fuori un paio di settimane e bisognerà avere un po' di pazienza e lui sapere che c'è fiducia in lui".