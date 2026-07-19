Fagioli e l'idea della mediana-qualità che stuzzica sempre di più Grosso: l'ex bianconero sul mercato solo se...

Se l'appetito vien mangiando, in questi primi giorni di ritiro Fabio Grosso ha visto aggiungersi al suo gruppo di lavoro prima Arthur Atta e poi Christ Inao Oulai, due elementi destinati a occupare gli slot da mezzala nel nuovo centrocampo a tre, con licenza di creare e inventare. Potere alla qualità insomma, più che alla fisicità rappresentata da tanti elementi scelti nei mesi scorsi, da Ndour a Brescianini e Fabbian.

E' Fagioli la ciliegina?

L'unico già conosciuto da Grosso è Nicolò Fagioli, incrociato ai tempi del vivaio della Juve ed è anche, logicamente, quello con maggior anzianità a Firenze. Eppure una sua permanenza sarebbe paradossalmente la ciliegina per completare il trio, perché uno dei pochi su cui la Fiorentina potrebbe monetizzare. L'evoluzione del ritiro renderà più chiare anche le intenzioni del tecnico, che però ad oggi sembra sempre più stuzzicato dall'idea di dare libertà ai tre della mediana, cambiando decisamente il paradigma viola. Certo per liberarsi di Fagioli, la Fiorentina dovrebbe ricevere un'offerta irrinunciabile e tale sarebbe solo una cifra dai 30 milioni in su…