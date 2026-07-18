Fagioli esce anzitempo dal campo dopo aver sentito una fitta - FOTO FN
Nicolò Fagioli abbandona anticipatamente l'allenamento della Fiorentina: durante un'esercitazione in cui i giocatori dovevano smarcarsi e successivamente tirare in porta, l'ex Juve, andando al tiro, ha sentito una fitta al ginocchio.
Subito soccorso dallo staff medico, il giocatore ha abbandonato sulle proprie gambe il terreno di gioco. Pur camminando a velocità ridotta, Fagioli non sembra aver riportato particolari problemi.
Anche Kean e Dodo out
Oltre al centrocampista piacentino, non hanno preso parte all'esercitazione nemmeno Kean e Dodo, anch'essi particolarmente attenzionati dallo staff medico.
La foto
Questa la foto di Fagioli che lascia il campo
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