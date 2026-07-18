Un mercato di gennaio pronto ad essere completamente sconfessato? La posizione degli ultimi due superstiti

Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, entrambi impegnati nel ritiro precampionato agli ordini di mister Grosso, rappresentano gli unici giocatori arrivati durante il mercato di gennaio ad essere rimasti alla Fiorentina anche in questo inizio di stagione. Il motivo? Presto detto: i due centrocampisti, al contrario di Solomon, Harrison e Rugani, erano gli unici ad avere all'interno del proprio contratto un obbligo di acquisto da parte della Fiorentina in caso di permanenza in Serie A.

Sei mesi senza particolari squilli

Ciò detto, le prestazioni dell'ex Atalanta e dell'ex Bologna non è che abbiano fatto stropicciare gli occhi nella metà stagione vissuta in maglia viola, anzi. Va detto che non era oggettivamente facile calarsi in una realtà come quella della Fiorentina della passata stagione e che le attenuanti sono molte, ma è altrettanto vero che i due, arrivati sulla carta per affiancare Fagioli e prendere i posti da titolari di Mandragora e Ndour, sono col passare delle partite scivolati nelle gerarchie dietro ai due succitati.

Sovraffollamento in mediana

L'acquisto di Atta e l'arrivo di uno o più centrocampisti (oltre ad Oulai, Thorstvedt è l'indiziato maggiore) spingono a riflessioni in una zona del campo già di per sé satura, ed è francamente difficile che Brescianini e Fabbian faranno entrambi parte della Fiorentina di Fabio Grosso. Più facile la permanenza di uno dei due, con Brescianini che, per caratteristiche, pare in tal senso favorito su Fabbian. L'unica cosa certa è che in caso di cessione di uno dei due, Fabio Paratici dovrà trovare il modo di non generare una minusvalenza che, dopo solamente sei mesi dall'acquisto, sarebbe una bella mazzata per il bilancio viola, non essendo stata infatti spalmata su più anni.

Interessi dalla Serie A

Su Fabbian è possibile che la Lazio, dopo i sondaggi delle scorse settimane, possa tornare a farsi sentire, mentre Brescianini sembra poter essere uno dei giocatori graditi in un eventuale scambio con Throstvedt col Sassuolo, anche se il club neroverde sembra in tal senso preferire Comuzzo come possibile contropartita. Per entrambe le situazioni sono attesi sviluppi nei prossimi giorni, con la Fiorentina concentrata soprattutto nell'alleggerire la rosa.