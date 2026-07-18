Bressan: "Il mercato della Fiorentina è scoppiettante, ma manca ancora qualcosa in attacco. Kean deve tornare quello di un tempo"

Questo pomeriggio l'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sulla nuova Fiorentina di Fabio Paratici e Fabio Grosso.

"Direi che il mercato della Fiorentina finora è stato scoppiettante. Tutti gli acquisti, anche fatti in maniera rapida affinché il tecnico potesse aver i giocatori sin da subito in ritiro, dimostra che i viola stanno lavorando molto bene. Forse manca ancora qualcosa, perchè dopo i colpi in centrocampo e difesa servirà qualcosa anche davanti: anche se Atta ed Oulai rappresenteranno due giocatori importantissimi, che completeranno benissimo un centrocampo già ben assortito".

“Adesso mancano gli esterni d'attacco, fondamentali per Grosso”

Ha anche aggiunto: “La stessa cosa vale per Viery e Dragusin in difesa, senza dimenticare l'arrivo di Jimenez sulla fascia destra. Adesso però manca sicuramente qualcosa li davanti, soprattutto sugli esterni. Sappiamo benissimo come Grosso basi tutto su un 4-3-3 e per questo gli esterni, anche volendo a piede invertito, diventano fondamentali. Aspettiamo ancora qualche colpo da Paratici. E' bello che dopo un anno disastroso come l'ultimo la tifoseria viola inizi a ritrovare entusiasmo”.

“Grosso avrà molta pressione su di lui”

Un commento anche sul nuovo allenatore viola, Fabio Grosso: “E' un allenatore allo stesso tempo giovane ma anche maturo. Purtroppo gli allenatori vivono con la spada di Damocle sulla testa dei risultati, e credo che a Firenze questo varrà molto per lui e per le sue sorti. Ovviamente la grande cosa che è cambiata è il direttore sportivo, e lo si è già visto da queste prime settimane di calciomercato quali sono i cambiamenti. Mi immagino che Grosso avrà sicuramente molta pressione su di lui: dopo la scorsa disastrosa stagione e questa campagna acquisti, le aspettative della piazza cresceranno sicuramente. E lui di alibi ne avrà pochi".

“Anche il destino di Kean sarà decisivo”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “Molto dipenderà da come starà il centravanti. Se si prepara tutto nei minimi dettagli in difesa e centrocampo, ma poi Kean non fa gol o avrò una stagione come quella dello scorso anno sarà difficile emergere. Anche lui essendo un giocatore importante avrà responsabilità e pressioni su di se, ma per come l'ho visto nei primi allenamento mi sembra con maggior entusiasmo rispetto gli scorsi mesi. Con questa ventata di aria nuova mi auguro che anche lui cresca e diventi il punto terminale decisivo della Fiorentina di Grosso”.

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