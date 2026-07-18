Il solito Zaniolo: non si presenta agli allenamenti ed è rottura definitiva con l'Udinese. E ad approfittarne...

Non è una novità che le discussioni sul futuro di Nicolò Zaniolo, ex giocatore tra le altre della Fiorentina, infiammino le sessioni di calciomercato in Serie A. Dopo questa stagione, sembrava però che il giocatore toscano avesse finalmente trovato ad Udine il suo angolo di mondo, dopo una stagione da protagonista coi friulani.

Un rapporto deteriorato

Ed invece i rapporti col club dei Pozzo si sono deteriorati dopo il riscatto del cartellino del fantasista da parte dell'Udinese, arrivato senza prima aver trovato un accordo col giocatore sul futuro ingaggio che avrebbe percepito. Zaniolo, inoltre, ha rifiutato di presentarsi alla ripresa degli allenamenti dei bianconeri, finendo di fatto fuori rosa.

Milan alla finestra

Ad approfittare di questa situazione, secondo quanto riportato da Goal.com, potrebbe essere il Milan, pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore e a corrispondere a Zaniolo un ingaggio annuo pari a 2,5 milioni netti. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni, ma la sensazione è che la frattura tra Zaniolo e l'Udinese sia ormai di fatto insanabile.